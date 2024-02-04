В Польше анонсировали усиление контроля и активизацию проверок на границе с Украиной

В правительстве Польши анонсировали ужесточение контроля на границе с Украиной. Варшава хочет активизировать проверки товаров, которые едут из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и сельского развития Польши в Twitter (X).

Глава польского ведомства Чеслав Секерский провел проверки на пограничном пункте пропуска "Медика". Ранее он посетил КПП "Корчова" на границе с Украиной.

Секерский анонсирует усиление контроля и активизацию проверок.

"Чрезмерный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, не отвечающей производственным требованиям ЕС, угрожает конкурентоспособности польского сельского хозяйства", - говорится в сообщении министерства.

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак также второй день подряд инспектирует пограничные пункты. Сегодня он посетил КПП "Ягодин-Дорогуск", а вчера побывал в Грубешуве.

Он отметил, что наблюдает за проверками ввозимых из Украины сельхозтоваров.

Колодзейчак также опубликовал фото некачественной замороженной малины, которую развернули на границе.

"После такой малины вывод один: эмбарго на замороженную украинскую малину, которой в 2023 году в Польшу поступило более 60 тысяч тонн", - написал он в Twitter (X).

Zapleśniałe maliny cofnięte на Ukraine.



По таким malinach может быть один wniosek: embargo на ukraińskie maliny mrożone, których do Polski в 2023 году przyjechało более 60 тысяч тонн. pic.twitter.com/smqP7953C5 — Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) February 4, 2024

Блокада украинской границы

Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

6 января польские аграрии прекратили блокировку пункта "Медика-Шегини", движение грузовиков было возобновлено.

17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

Добавим, что 31 января Европейская комиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год, но также предложила ввести "предохранитель" для аграриев из стран ЕС.