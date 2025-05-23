У Польщі з 1 червня змінюються правила для безробітних: як це вплине на українців

З 1 червня 2025 року в Польщі набувають чинності масштабні зміни у сфері підтримки безробітних. Уряд ухвалив реформу, яка передбачає індексацію виплат, нові правила реєстрації, розширення програм стажування та освітній кредит.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на inPoland .

Що зміниться

Зростає сума базової допомоги. Протягом перших 90 днів допомога по безробіттю становитиме 1662,00 злотих брутто (1512,42 нетто). Після цього - 1305,20 злотих брутто (1187,73 нетто).

Для порівняння: зараз ці суми становлять відповідно 1329,60 злотих та 1044,16 злотих брутто.

Скасування знижених виплат. Раніше особи зі стажем до 5 років отримували лише 80% від базової допомоги. З червня всі безробітні, незалежно від стажу, отримуватимуть 100% виплати.

Реєстрація за місцем проживання, а не прописки. Більше не потрібно звертатися до служби зайнятості за місцем реєстрації. Стати на облік можна буде там, де фактично проживаєш.

Переваги для вразливих груп

Пріоритетна допомога - її отримають безробітні члени багатодітних родин (з карткою багатодітної сім’ї) та одинокі батьки, які виховують дитину.

Доплати роботодавцям - за працевлаштування людей віком старше 50 років роботодавець отримає субсидію до 50% мінімальної зарплати.

Що ще запроваджують

Освітній кредит до 400% середньої зарплати. Його можна буде використати на курси, аспірантуру, підтвердження кваліфікацій. Якщо умови будуть виконані, 20% суми кредиту спишуть.

Нове оплачуване стажування. Орієнтоване не лише на практичні навички, а й на здобуття офіційної кваліфікації.

Цифрова оцінка навичок для молоді до 30 років. Під час реєстрації служба зайнятості оцінюватиме цифрові вміння, щоб краще підбирати навчальні або робочі пропозиції.

Індивідуальний план дій - не для всіх

Тепер індивідуальний план дій складатимуть лише для тих, хто на обліку понад 120 днів, довгостроково не працює або молодше 30 років. Раніше це робили для всіх уже впродовж 60 днів.

Крім того, обов’язково доведеться контактувати зі службою зайнятості кожні 30 днів.

Житлові ваучери будуть доступні для всіх вікових груп. Раніше їх могли отримати лише безробітні до 30 років. З червня - незалежно від віку.