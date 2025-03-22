Допомога по безробіттю. Як українцям за кордоном підтвердити стаж, щоб отримати виплати

Україна має міжнародні угоди про соціальне забезпечення з низкою держав, які передбачають взаємне визнання періодів страхового стажу. Це означає, що українці можуть звертатися за допомогою по безробіттю в цих країнах, зокрема у Польщі, Естонії, Болгарії, Латвії.

РБК-Україна розпитало Державну службу зайнятості про те, як підтвердити свій стаж, перебуваючи за кордоном.

Як отримати підтвердження стажу і скільки триває процедура

"Угоди про соціальне забезпечення з низкою країн Україна підписала ще протягом 2001-2012 років, проте саме з початком повномасштабного вторгнення спеціалісти служби зайнятості все частіше працюють з такими запитами мігрантів", - зазначають у службі.

Українцям для отримання довідки про страховий стаж потрібно направити офіційний запит на електронну пошту:

17@es.dcz.gov.ua.

"Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше 1 місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання", - пояснюють у службі зайнятості.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляють заявника. Загальний термін розгляду звернення не може перевищувати 45 днів. Втім на обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено.

"Найчастіше задля підтвердження страхового стажу на випадок безробіття, набутого в Україні, до служби зайнятості звертаються українці, які перебувають у Польщі, Естонії та Латвії. З початку 2025 року вже надійшло 83 таких запити. З Польщі отримали 64 запити, Естонії -16, Латвії - 3", - кажуть у відомстві.

Які нюанси слід врахувати українцям, які подають запит з різних країн

У Польщі українцям для отримання допомоги по безробіттю треба надати місцевій службі зайнятості довідку у формулярі UA/PL "Довідка про періоди, розглянуті з метою призначення та виплати допомоги по безробіттю", що підтверджує стаж, набутий в Україні.

В Естонії виплати українцям надає місцева страхова каса по безробіттю. Випадки розглядають індивідуально. Аналогічна система діє і в Латвії. Необхідна інформація надається у відповідь на офіційні запити від відповідних органів цих країн.

При поданні запиту на підтвердження стажу слід надати:

ім'я та прізвище;

особистий код (ідентифікаційний номер, а за його відсутності - номер паспорта, дата та місце народження);

дата початку та закінчення набутого страхового стажу;

дата початку та закінчення трудового періоду (періодів) протягом 12 місяців, що передували реєстрації у статусі безробітного;

час та підстава припинення останніх трудових відносин відповідно до законодавства Сторони, що підтверджує дані (України);

назва, адреса, номер телефону та інші контактні дані останнього роботодавця;

чи виплачувались раніше, і коли, особі допомога або відшкодування по безробіттю.

У Болгарії для отримання допомоги за запитом компетентної сторони Державна служба зайнятості надає Довідку "Довідка про страховий (трудовий) стаж в Україні" (УКР/БГ 3).