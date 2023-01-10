Польща звернеться до Конгресу США щодо репарацій від Німеччини

"Ми звернемося до Конгресу - комітету, сенаторів і членів Палати представників - за підтримкою в діях щодо компенсацій Німеччиною завданих війною збитків. США - це країна, яка зараз піклується про справедливість та міжнародний порядок", - наголосив Мулярчик.

За його словами, Польща розраховує, що отримає підтримку від американської сторони щодо вимог Варшави компенсацій за збитки, завдані під час Другої світової.

Він нагадав, що Польща не укладала жодних двосторонніх угод з Німеччиною з цього питання, а також не брала участі у жодному міжнародному форматі, "під час якого Польщі виплачували б військові репарації".

Заступник голови дипломатичного відомства також додав, що МЗС Польщі порушило це питання в ООН, Раді Європи, ЮНЕСКО та серед країн-членів ЄС, НАТО та Ради Європи.