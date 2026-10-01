Польща змінює правила збиття повітряних цілей: що тепер дозволено військовим

Як повідомив голова оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш, нові процедури вже підготовлені, а польська армія почала їх впровадження.

Доповідь про готовність нових правил міністру надав оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал Іренеуш Новак.

Косіняк-Камиш наголосив, що для зміни процедур не потрібно вносити зміни до законодавства. Нові правила запроваджуються на рівні армії та визначатимуть порядок дій пілотів і військовослужбовців, які залучені до протиповітряної оборони.

Як зміниться процедура збиття цілей

Головна зміна стосується ідентифікації повітряного об'єкта. Раніше для підтвердження загрози польський винищувач мав наблизитися до цілі та провести її візуальну ідентифікацію.

Тепер замість обов'язкового візуального контакту використовуватиметься так звана позитивна ідентифікація. Рішення про знищення повітряної цілі можна буде ухвалювати на основі даних радарів та інших систем, а також інформації, отриманої від української сторони.

Таким чином, пілоту або оперативному командувачу не обов'язково буде наближатися до об'єкта, щоб отримати візуальне підтвердження його типу. Сукупність доступних даних зможе бути підставою для оцінки загрози.

Раніше заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик пояснював, що перехід до позитивної ідентифікації дозволить військовим використовувати, зокрема, радарні дані, інформацію про перебування об'єкта в закритій для польотів зоні та відомості від української сторони.

Чому Польща змінила правила

У польському Міноборони пов'язують нововведення з регулярною загрозою проникнення безпілотників та інших повітряних об'єктів на територію країни під час російських атак на Україну.

Попередній порядок був розрахований переважно на мирний час. Обов'язкова візуальна ідентифікація мала, зокрема, зменшити ризик помилкового ураження цивільного літака або іншого неворожого повітряного судна.

Водночас у польському оборонному відомстві зазначають, що нинішня ситуація потребує швидшого реагування на повітряні загрози.

У Польщі вже заявляли, що нові правила стосуватимуться не лише винищувальної авіації, а й вертольотів. Військові зможуть використовувати сучасні системи для ідентифікації цілей без необхідності наближатися до них на небезпечну відстань.