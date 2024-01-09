UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща затримала білоруську шпигунку

Фото: Польща затримала шпигунку з Білорусі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Польща затримала білоруску за підозрою у шпигунстві та надання білоруським службам безпеки інформації про діаспору в Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Польща, яка є центром західних військових постачань на Україну, заявляє, що стала головною метою російських шпигунів, звинувачуючи Москву та її союзника Білорусь у спробах дестабілізувати ситуацію.

"20 грудня 2023 року співробітниками органів внутрішньої безпеки затримано громадянку Республіки Білорусь за підозрою у шпигунстві на користь білоруської спецслужби - Комітету державної безпеки Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні Агентства внутрішньої безпеки Польщі.

За даними агентства, протягом кількох місяців білоруска надавала КДБ інформацію про членів білоруської діаспори, а також організації, які об'єднують білорусів та поляків білоруської національності.

Жінці звинуватили і помістили під варту на три місяці.

Шпигуни у Польщі

Раніше The Washington Post повідомляло, що Росія за допомогою інтернету вербує шпигунів у Польщі. Таким чином країна-агресор намагається відстежити постачання зброї в Україну та порушити їх.

У листопаді в Польщі звинуватили 16 осіб зі шпигунської мережі, яка працювала на російські спецслужби. Угруповання діяло в різних польських містах з січня до березня 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьПольща