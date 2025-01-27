Польща запросить Трампа на саміт Тримор'я: коли може відбутися візит

Про це заявила глава канцелярії президента Польщі Малгожата Папроцька, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News .

Папроцька звернула увагу, що на саміті "Ініціативи трьох морів" будуть "хороші теми для обговорення". Американський лідер уже відвідував такий захід у 2017 році - ще під час першого свого президентського терміну.

"З точки зору календаря це було б найкращою обставиною, але, звісно, ми перебуваємо в контакті з американською адміністрацією, запрошення буде надіслано", - уточнила глава канцелярії президента Польщі.

Вона також висловила сподівання, що президент Польщі Анджей Дуда проведе зустріч із Трампом уже найближчим часом.

"На адміністративному рівні контакти підтримуються постійно", - додала Папроцька.