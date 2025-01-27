Польща запросить Трампа на саміт Тримор'я: коли може відбутися візит
Польща планує запросити президента США Дональда Трампа на саміт "Ініціативи трьох морів". Захід відбудеться 28-29 квітня.
Про це заявила глава канцелярії президента Польщі Малгожата Папроцька, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.
Папроцька звернула увагу, що на саміті "Ініціативи трьох морів" будуть "хороші теми для обговорення". Американський лідер уже відвідував такий захід у 2017 році - ще під час першого свого президентського терміну.
"З точки зору календаря це було б найкращою обставиною, але, звісно, ми перебуваємо в контакті з американською адміністрацією, запрошення буде надіслано", - уточнила глава канцелярії президента Польщі.
Вона також висловила сподівання, що президент Польщі Анджей Дуда проведе зустріч із Трампом уже найближчим часом.
"На адміністративному рівні контакти підтримуються постійно", - додала Папроцька.
Куди ще може поїхати Трамп
Нагадаємо, вчора, 26 січня, президент США Дональд Трамп заявив, що він може відвідати Велику Британію або Саудівську Аравію.
Варто зауважити, що поки що після інавгурації Трамп не здійснював закордонні поїздки.
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