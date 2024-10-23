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Польща запропонувала Німеччині для "мотивації" скасувати соцвиплати українцям

Фото: біженці з України (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Польща запропонувала нову ініціативу щодо виплат українським біженцям у Німеччині. Вона мала б підвищити "мотивацію" українців повертатися в Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю TVP Info.

Нову ініціативу він запропонував під час нещодавньої зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

За словами Сікорського, соціальну допомогу, яку українці отримують у Німеччині, краще було б передавати безпосередньо Україні.

Польський міністр зазначив, що розмір німецьких виплат досягає 1200 євро на місяць. Це може створювати фінансовий стимул для українських біженців залишатися в Німеччині, що не сприяє їх поверненню додому для допомоги Україні.

Виплати українським біженцям в ЄС

Українські біженці в країнах ЄС продовжують отримувати соціальну допомогу в рамках програми тимчасового захисту, яка надає їм доступ до таких важливих послуг, як житло, охорона здоров'я, освіта та ринок праці.

Розмір виплат для українських біженців у різних країнах ЄС може суттєво варіюватися.

Наприклад, у Польщі соціальна допомога може складати близько 300-400 євро на людину на місяць, у Німеччині - до 1200 євро для сімей з кількома дітьми, тоді як в інших країнах допомога може бути більш скромною​.

Щоб детально дізнатися про виплати українським біженцям в різних країнах ЄС - читайте наш матеріал.

 

Нагадаємо, що низка європейських країн змінює деякі правила для українських біженців.

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