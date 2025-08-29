Польща запланувала рекордний військовий бюджет: скільки виділять на оборону

В уряді Польщі зазначили, що запланований показник у 4,8% ВВП – один із найвищих серед країн-членів НАТО.

"Ми знаємо, навіщо ми це робимо; ми бачимо це на нашому східному кордоні. Ми продовжимо озброювати Польщу і готуватимемо її до будь-яких несподіванок", - заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Він також наголосив, що для захисту країни від усіх зовнішніх загроз необхідна сучасна та боєздатна армія.

Міністр фінансів Польщі Анджей Доманьський додав, що дефіцит бюджету у 2026 році складе 271,7 млрд злотих (6,5% ВВП). У свою чергу, доходи країни мають досягти 647 млрд злотих, що майже на 44 млрд злотих вище за прогноз на 2025 рік.