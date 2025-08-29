Польща запланувала рекордний військовий бюджет: скільки виділять на оборону

Уряд Польщі у 2026 році планує витратити на оборону близько 54,75 млрд доларів, що становитиме 4,8% від ВВП країни. Це рекордний показник за всю історію країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу польського уряду.
В уряді Польщі зазначили, що запланований показник у 4,8% ВВП – один із найвищих серед країн-членів НАТО.
"Ми знаємо, навіщо ми це робимо; ми бачимо це на нашому східному кордоні. Ми продовжимо озброювати Польщу і готуватимемо її до будь-яких несподіванок", - заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Він також наголосив, що для захисту країни від усіх зовнішніх загроз необхідна сучасна та боєздатна армія.
Міністр фінансів Польщі Анджей Доманьський додав, що дефіцит бюджету у 2026 році складе 271,7 млрд злотих (6,5% ВВП). У свою чергу, доходи країни мають досягти 647 млрд злотих, що майже на 44 млрд злотих вище за прогноз на 2025 рік.
Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш розповів про те, що його країна хоче збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю.
Пізніше він уточнив, що Польща хоче реалізувати проект "Східний щит", який передбачає зміцнення кордонів країни з Росією та Білоруссю
Окрім того, нещодавно Польща уклала контракт із Південною Кореєю на закупівлю 180 танків K2. Таким чином країна матиме понад 1100 танків – більше, ніж у Британії, Німеччини, Франції та Італії разом узяті.
Раніше Польща вже закуповувала в Південної Кореї реактивні системи залпового вогню K239 Chunmoo, легкі штурмовики FA-50 та самохідні гаубиці K9. Крім того, країна придбала в США танки Abrams, ударні гелікоптери Apache, установки HIMARS і системи протиракетної оборони Patriot.