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Польща закупить британську систему ППО за 2,37 млрд доларів

Фото: Польща підписала найбільшу в історії угоду з Лондоном (mbda-systems.com)
Автор: Олександр Білоус

Британський підрозділ європейського виробника ракет MBDA погодив угоду з Польщею на суму 1,9 млрд фунтів стерлінгів (2,37 млрд доларів) на постачання їй системи ППО британської розробки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я радий, що глибокі та історичні зв'язки між Великобританією та Польщею в галузі оборони роблять ще один крок уперед із підписанням найбільшої в історії угоди про експорт оборонної продукції Великобританії з Польщею", - заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

У рамках угоди Великобританія поставить 22 батареї протиповітряної оборони з британськими модульними протиповітряними ракетами (CAMM) та пусковими установками.

Ракетна група належить французькій Airbus та британській BAE Systems з часткою по 37,5%, а також італійській оборонній та аерокосмічній групі Leonardo з 25%.

Уряд Великобританії заявив, що розроблені британською компанією CAMM, розроблені MBDA UK, вже розгорнуті у Польщі разом із британською армією для захисту її повітряного простору після вторгнення Росії до України.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща використовує досвід України у побудові власної протиповітряної оборони.

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