Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус зазначив, що експорт українських зернових через польські порти в червні зріс до 260 тисяч тонн, що вдвічі більш ніж раніше цього року. Ймовірно, ворона зростатиме і далі через вихід РФ із "зернової угоди".

"Нам потрібно допомогти Україні, і ми це розуміємо. Ми думаємо про будівництво портів, які будуть виключно для транспортування зерна, так звані агропорти", - сказав Телус.

Зі слів міністра, Польща не скасовує внутрішню заборону на ввезення українського зерна, Україна ж неодноразово закликала ЄС скасувати обмеження, які не поширюються на товари, що прямують транзитом через ці країни.

"Зняття заборони було б можливим лише в тому випадку, якщо б у Польщі почало вичерпуватися зерно", – сказав він, додавши, що такого ризику немає.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Експорт української агропродукції було скорочено після того, як Росія вирішила вийти із "зернової угоди". Домовленості в рамках цієї ініціативи дозволяли Україні транспортувати зерно Чорним морем.

За словами глави держави, зараз уряд разом із військовими розробляє чіткий план для таких зернових перевезень.

Водночас російський диктатор Володимир Путін вирішив висунути низку вимог для повернення РФ у "зернову угоду".