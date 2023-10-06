Польща вважає недостатнім рішення України "поставити на паузу" скарги у СОТ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника польського уряду Пьотр Мюллер в ефірі RMF FM .

"Зрештою, ми вимагаємо відкликання скарги, а не призупинення розгляду. Це хороший крок, але недостатній. Абсолютно не йдеться про скасування зернового ембарго", - сказав Мюллер.

Що передувало

Вчора заступник міністра економіки Тарас Качка заявив, що Україна "поставила на паузу" свої скарги на Польщу, Угорщину і Словаччину у Світовій організації торгівлі, намагаючись знайти практичне компромісне рішення щодо заборони імпорту зерна.

"Ця проблема (імпорт української сільськогосподарської продукції - ред.) буде усунута в найближчі тижні та місяці. Буде багато новин про те, як змінюється режим ліцензування тощо. Це буде дуже активна робота. Тому, поки ми шукаємо практичне рішення, наші спори в СОТ на сьогодні на паузі", - заявив Качка.

Він зазначив, що Україна ще не почала сам процес спору в СОТ.

"Ми не у спорі - ми не оформляли робочий орган для ведення спору, ми на стадії консультацій. Ми направили (до СОТ) цю справу, і для консультацій є 60 днів", - пояснив заступник міністра.

За його словами, Україна зацікавлена знайти "конструктивне рішення".

Зернова суперечка

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія вирішила скасувати обмеження на імпорт українського зерна, який запроваджували для Угорщини, Польщі, Словаччини, Болгарії та Румунії.

Попри такий крок, Польща, Угорщина та Словаччина продовжили заходи проти імпорту з України в односторонньому порядку.

У відповідь наша країна подала позови проти Польщі, Угорщини та Словаччини до Світової організації торгівлі.

26 вересня, стало відомо, що Польща вимагає від України відкликати позов до СОТ.

Пізніше у Мінекономіки заявили, що Україна відкличе свої позови до Світової організації торгівлі проти трьох країн Євросоюзу лише за умови, якщо отримає гарантії відсутності обмежень на експорт зерна в майбутньому.