Польща втратила десятки гектарів території: як таке стало можливим

Польща оновлює армію

Польща – це країна НАТО, яка витрачає на оборону та охорону власних кордонів найбільше у відсотковому співвідношенні до ВВП: цьогоріч на армію виділено 4,7% державного бюджету. Водночас значну частину коштів раніше спрямовували на закупівлю озброєння за кордоном, зокрема в США та Південній Кореї.

Уряд прем'єр-міністра Дональда Туска зараз переключає увагу на вітчизняне виробництво, відповідно до ширших європейських зусиль щодо зменшення залежності від США та інших іноземних військових постачальників.

Так, повідомлялось, що Польща збільшить виробництво снарядів для гаубиць у п’ять разів, щоб менше залежати від імпортної зброї та посилити захист від російської загрози.

Окрім того, Польща розробила комплекс програм, які суттєво змінюють стратегію використання безпілотників у армії країни.

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