Польща впевнено обіграла Саудівську Аравію на ЧС-2022

Чемпіонат світу-2022, група С, 2-й тур

Польща - Саудівська Аравія - 2:0

Саудівська Аравія у першому таймі мала ігрову перевагу та створила кілька небезпечних моментів. Але рахунок відкрили поляки - на 39-й хвилині форвард Роберт Левандовскі не зумів переправити м'яч у ворота, але зробив точний пас на Пьотра Зелінського, якому вдалося відзначитися.

Ще до перерви саудити могли відігратися, але на доданих хвилинах Салем Аль-Давсарі не реалізував пенальті. У другому таймі Левандовскі переграв воротаря після виходу віч-на-віч і забив свій перший гол на Чемпіонатах світу.

Таким чином, Польща з 4 очками піднялася на перший рядок у групі С, слідом йдуть саудити. Свій матч сьогодні також зіграють інші учасники групи - Мексика та Аргентина.