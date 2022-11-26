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Польща впевнено обіграла Саудівську Аравію на ЧС-2022

Фото: збірна Польщі перемогла з рахунком 2:0 (twitter.com/FIFAWorldCup)
Автор: Ілона Свиридова

Збірна Польщі впевнено обіграла Саудівську Аравію, яка у попередньому турі стала однією з головних сенсацій футбольного Чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Чемпіонат світу-2022, група С, 2-й тур

Польща - Саудівська Аравія - 2:0

Саудівська Аравія у першому таймі мала ігрову перевагу та створила кілька небезпечних моментів. Але рахунок відкрили поляки - на 39-й хвилині форвард Роберт Левандовскі не зумів переправити м'яч у ворота, але зробив точний пас на Пьотра Зелінського, якому вдалося відзначитися.

Ще до перерви саудити могли відігратися, але на доданих хвилинах Салем Аль-Давсарі не реалізував пенальті. У другому таймі Левандовскі переграв воротаря після виходу віч-на-віч і забив свій перший гол на Чемпіонатах світу.

Таким чином, Польща з 4 очками піднялася на перший рядок у групі С, слідом йдуть саудити. Свій матч сьогодні також зіграють інші учасники групи - Мексика та Аргентина.

Нагадаємо, у першому турі Саудівська Аравія сенсаційно обіграла Аргентину, яку називають одним з фаворитів мундіалю. Польща та Мексика зіграли внічию.

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ПольщаКатарСаудовская Аравия