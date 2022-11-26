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Польша уверенно обыграла Саудовскую Аравию на ЧМ-2022

Фото: сборная Польши победила со счетом 2:0 (twitter.com/FIFAWorldCup)
Автор: Илона Свиридова

Сборная Польши уверенно обыграла Саудовскую Аравию, которая в предыдущем туре стала одной из главных сенсаций футбольного Чемпионата мира-2022 в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Чемпионат мира-2022, группа С, 2-й тур

Польша - Саудовская Аравия - 2:0

Саудовская Аравия в первом тайме имела игровое преимущество и создала несколько опасных моментов. Но счет все-таки открыли поляки - на 39-й минуте форвард Роберт Левандовски не сумел переправить мяч в ворота, но сделал точный пас на Петра Зелиньски, которому удалось отличиться.

Еще до перерыва саудиты могли отыграться, но на добавленных минутах Салем Аль-Давсари не реализовал пенальти. Во втором тайме Левандовски переиграл вратаря после выхода один на один и забил свой первый гол на Чемпионатах мира.

Таким образом, Польша с 4 очками поднялась на первую строчку в группе С, следом идут саудиты. Свой матч сегодня также сыграют другие участники группы - Мексика и Аргентина.

Напомним, в первом туре Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину, которую называют одним из фаворитов мундиаля. Польша и Мексика сыграли вничью.

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