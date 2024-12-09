Польща вперше запустила далекобійну ракету системи Homar-K, яка потужніша від HIMARS

Як зазначає видання, цей запуск продемонстрував нові можливості польської оборони. Адже ракета має дальність стрільби до 80 км, і це перевершує аналогічну американську систему HIMARS.

Варто нагадати, що Homar-K є польською адаптацією південнокорейської системи K239 Chunmoo, яку було інтегровано з польським шасі Jelcz 8x8. У цій РСЗВ поєднано південнокорейські технології та інженерні розробки Польщі. Таким чином РСЗВ було забезпечено мобільністю, живучістю та універсальністю.

Основною особливістю Homar-K є модульність. Це дозволяє використовувати широкий спектр боєприпасів, включно з керованими й некерованими ракетами.

Адже крім CGR-080 система може застосовувати ракети CTM-MR (50-160 км) для ударів по укріплених цілях і CTM-290 (80-290 км) для стратегічних операцій. Також Homar-K підтримує протикорабельні ракети та тренувальні боєприпаси, що робить її надзвичайно гнучким інструментом.

CGR-080

Ракета CGR-080 оснащена системою точного наведення GPS/INS, що забезпечує кругову імовірну помилку (CEP) лише 15 метрів. Її фугасна боєголовка ефективна для ураження живої сили, легкоброньованої техніки та об’єктів інфраструктури.

Експерти підкреслюють переваги цієї ракети порівняно з традиційними некерованими боєприпасами. Висока точність CGR-080 дозволяє зменшити витрати боєприпасів і мінімізувати супутні руйнування. Завдяки великій дальності й універсальності, вона підходить як для тактичних, так і для стратегічних завдань.

Порівняння з HIMARS

Варто зауважити, що Homar-K і американська HIMARS мають схожі функції. Однак польська система пропонує більшу дальність стрільби - до 80 км проти 70 км у HIMARS з ракетою M31 GMLRS. Попри те, що HIMARS має глобальне застосування і бойову надійність, Homar-K надає Польщі можливість використовувати широкий спектр боєприпасів і адаптуватися до вимог польських збройних сил.

Перекидання ППО в Польщу

У листопаді ми писали про те, що США відкрили нову базу протиракетної оборони на півночі Польщі.

Також союзники по НАТО вирішили перекинути в Польщу більше засобів протиповітряної оборони для захисту логістичного хабу у Жешуві, через який йде військова допомога Україні.