Польща вимагає від Німеччини по 10 тисяч злотих на рік для кожної жертви нацизму

Розмір виплат та загальна вартість компенсацій

Згідно з новим планом, польська сторона вимагає від уряду Німеччини виплачувати кожній живій жертві нацистського режиму суму у розмірі 10 тисяч злотих (близько 2333 євро) щорічно.

Виплати пропонується здійснювати через фонд "Польсько-німецьке примирення". Оскільки йдеться не про одноразову виплату, а про постійну щорічну підтримку, загальна сума компенсацій не матиме фіксованої межі, а обсяг видатків щороку зменшуватиметься через природне скорочення кількості постраждалих.

За дуже обережними оцінками, загальна вартість реалізації цього проєкту може сягнути близько 300 мільйонів євро. Якщо Берлін погодиться на ці умови, то вже у 2027 році з німецького бюджету доведеться виділити перші 100 мільйонів євро для покриття потреб усіх зареєстрованих жертв.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вимагає від Німеччини чіткого затвердження плану до кінця 2026 року, попереджаючи, що в іншому випадку Варшава розпочне фінансування виплат самостійно з власного бюджету.

Відмова від 200 мільйонів

Вимоги щодо конкретного розміру щорічних виплат продиктовані гострою внутрішньополітичною ситуацією в Польщі. Уряд Дональда Туска намагається уникнути звинувачень з боку опозиційної партії "Право і справедливість" (PiS), яка під час перебування при владі виставляла Німеччині офіційний рахунок на класичні репарації в астрономічному розмірі 1,3 трильйона євро.

Саме через колосальний розрив між трильйонними вимогами попередників та можливостями Берліна Варшава прагне досягти такого формату фінансового "гуманітарного жесту", який би не сприймався у суспільстві як принизлива подачка.

З цієї причини ще у 2024 році Дональд Туск відхилив пропозицію тодішнього німецького канцлера Олафа Шольца щодо одноразової компенсації на загальну суму 200 мільйонів євро, вважаючи її недостатньою.