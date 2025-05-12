Польща вимагає посилити тиск Заходу на Путіна заради реального припинення війни

Заходу необхідно чинити тиск на Володимира Путіна, щоб той "відмовився від своїх цілей в Україні". Агресор має відчути біль санкцій.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Ми сподіваємося, що сторони знайдуть спосіб припинити вогонь і провести продуктивні, реальні переговори про припинення цієї війни і відновлення поваги до міжнародного права", - сказав він.
Він заявив, що колективному Заходу необхідно продовжувати чинити тиск на Путіна.
"Якщо він [Путін] знову відкине його [припинення вогню], то логічним висновком буде те, що тиск слід чинити не на жертву агресії, а на винуватця агресії, поки він не відчує болю і не стане більш розсудливим", - зазначив Сікорський.
Сікорський також згадує рішення польського уряду відкликати дозвіл на відкриття російського консульства в Кракові, що призвело до його закриття.
Цей крок послідував за урядовим розслідуванням торішньої пожежі, що знищила великий торговий центр у Варшаві. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що пожежа була "спричинена підпалом, замовленим російськими спецслужбами".
"Це абсолютно неприйнятно, тому російському консульству доведеться піти. У них буде ще одне, і якщо ці атаки продовжаться, ми вживемо подальших заходів", - сказав Сікорський.
Міністри закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії та ЄС вранці 12 травня зустрілисяв Лондоні, щоб обговорити подальші перспективи України та ширші питання безпеки.
Зустріч відбувається після візиту лідерів цих країн до Києва на вихідних.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вже заявив, що Росія може зіткнутися з "масштабними санкціями", якщо не візьме участі в мирних переговорах з Україною.
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