Польща виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Що відомо про Оттавську конвенцію

Конвенція була ухвалена 18 вересня 1997 року в Осло і набула чинності у 1999 році. На сьогодні до неї приєдналися понад 160 країн, серед яких більшість західних держав. Серед країн, що не приєдналися до договору, є Китай, Росія, США, Індія та Пакистан.

Україна підписала конвенцію у лютому 1999 року в Нью-Йорку, а Верховна Рада ратифікувала її 18 травня 2005 року. На момент підписання Україна володіла п’ятим за величиною запасом протипіхотних мін у світі, поступаючись лише Китаю, Росії, США і Пакистану - країнам, які, як і Індія, не приєдналися до угоди.

Учасники конвенції зобов’язуються ніколи не використовувати протипіхотні міни, а також не розробляти, не виготовляти, не купувати, не зберігати та не передавати їх ні безпосередньо, ні через посередників.

На початку травня 2025-го парламент Литви підтримав вихід з договору про протипіхотні міни.

У середині червня парламент Фінляндії проголосував за вихід з Оттавської конвенції.

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