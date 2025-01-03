Польща відмовилася запрошувати посла Угорщини на передачу повноважень із головування в ЄС

За її словами, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також не був запрошений на церемонію у Великому театрі Варшави.

Варшава різко відреагувала, коли минулого місяця Угорщина надала політичний притулок Марціну Романовському, колишньому заступнику міністра юстиції Польщі, якого було затримано в липні минулого року в рамках розслідування нецільового використання державних коштів.

Романовський був швидко звільнений після того, як президент Європейської асамблеї з прав людини заявив, що у нього є імунітет як у члена органу.

"Коли ми запрошували гостей на наш гала-вечір майже місяць тому, ми запросили весь дипломатичний корпус. Але після ситуації з Романовським міністр (закордонних справ) Сікорський вирішив, що угорський посол сьогодні не є бажаним гостем у театрі", - заявила Собков'як-Чарнецька в телевізійному коментарі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і голова Європейської ради Антоніо Коста мали виступити з промовами на церемонії відкриття головування Польщі в Європейському Союзі, яке кожна держава-член почергово обіймає протягом шести місяців.

Угорщина головувала в другій половині 2024 року.

Туск критикував Орбана з таких питань, як його позиція щодо війни в Україні та політика, яку Польща вважає проросійською. Орбан повідомив угорським ЗМІ, що уряд Туска вважає угорців ворогами.