Польща відкрита до розміщення ядерної зброї, але рішень ще немає, - Дуда

"Рішень про приєднання до програми Nuclear Sharing ще немає, але ми заявляємо про готовність... Я не сумніваюся, що безпека країн, де сьогодні розміщена ядерна зброя, є значно вищою", - заявив президент Польщі.

Він також зауважив, що нинішнє розміщення ядерної зброї в Європі відображає лінії зіткнення між неіснуючим Варшавським договором і країнами НАТО на початку 1950-х років, а тим часом зміни, з якими світ має справу, після початку повномасштабної війни в Україні. настільки просунуті, що потрібна адаптація Альянсу.

"Сьогодні Росія є найбільшою загрозою не лише для Польщі, а й для всієї Європи. Ми вже давно попереджаємо про серйозні ризики, пов'язані з діяльністю Російської Федерації", - сказав він.

Президент зауважив, що якщо загроза не була реальною, Польща б не витрачала 4% ВВП на оборону.

"Ми бачимо, що Росія, ведучи наступальну війну проти України, перейшла до воєнної економіки, веде провокаційні дії проти країн НАТО та порушує подальші договори. Це Росія озброює район Кенігсберга, і саме Росія переміщує ядерну зброю на територію Білорусі. Думаю, зрозуміло, хто тут проводить політику ескалації, - сказав Дуда.