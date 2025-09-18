Польща ухвалила новий закон щодо українців: що потрібно знати

Сенат Польщі затвердив закон про іноземців та допомогу громадянам України. Документ розробили після того, як президент Кароль Навроцький наклав вето на попередню ініціативу про статус українців.

За підсумками голосування проєкт підтримали 57 сенаторів, проти висловилися 32, тих, хто утримався, не було. Оскільки Сенат не став вносити змін до варіанту, раніше ухваленого Сеймом, закон вважається остаточно затвердженим і направлений на підпис президенту.

Одним із ключових положень стало продовження легального перебування в Польщі для українців, які залишили країну через війну, до 4 березня 2026 року. При цьому закон посилює контроль за наданням соцпідтримки іноземцям. Зокрема, програма 800+ тепер буде безпосередньо пов'язана з трудовою діяльністю та навчанням дітей у польських школах. Винятки передбачені для батьків дітей з інвалідністю.

Крім того, документ запроваджує нові обмеження на доступ дорослих громадян України до медичних послуг. Йдеться про програми лікарського забезпечення, стоматологічне лікування та лікувальну реабілітацію.

Наразі українці користуються тимчасовим захистом у Польщі до кінця вересня 2025 року. У разі відсутності нових рішень це могло б призвести до проблем із легальним працевлаштуванням.