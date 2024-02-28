Польща та Україна ведуть перемовини про тимчасове закриття кордону для торгівлі товарами, - Туск

За словами Туска, тема закриття кордонів також буде підійматись під час його зустрічі з фермерами. Він зауважив, що вже була спроба обмежити надходження сільськогосподарської продукції з України. Тобто, щоб без мита могло входити стільки, скільки в середньому у 2022-2023 роках.

Однак в Брюсселі Польща планує запропонувати, щоб референтним періодом були не 22/23 роки, а час до війни.

"Щоб ліміти були більш обмежувальними, тобто щоб вони не загрожували польським виробникам", - пояснив він.

За його словами, також ведуться переговори з українською стороною про "тимчасове закриття кордону для обміну товарами".

"Відомо, що це буде тимчасовим і взаємно болючим рішенням. Я готовий приймати навіть жорсткі рішення, коли йдеться про кордон з Україною, завжди за погодженням з Києвом, щоб не було зайвої напруги між Варшавою і Києвом, але ми повинні знайти рішення, яке буде довготривалим", - заявив Туск.

Блокада кордону з Україною

Варто зауважити, що польські фермери вже кілька тижнів блокують кордон з Україною. Вони не пропускають через КПП вантажівки. Це дуже ускладнює український експорт.

Фермери вимагають, щоб окрім заборони на імпорт українського зерна до Польщі, влада також заборонила ввозити фрукти, яйця та м'ясо.

Це пояснюється тим, що імпорт українських товарів впливає на ціни на внутрішньому ринку.

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував план із п'яти пунктів, щоб деблокувати польський кордон.

Глава уряду також зазначав, що якщо проблему не вирішать, то Україна запровадить дзеркальні заходи.

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