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Польща та Україна продовжать переговори щодо транзиту зерна: чого хоче Варшава

Фото: у Варшаві продовжаться переговори щодо експорту зерна з України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Польща та Україна у вівторок, 18 квітня, відновлять переговори, щоб спробувати відновити транзит продовольства та зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми ведемо переговори з ЄС, а також з Україною, щоб знайти рішення. Ми хочемо, щоб ці продукти йшли до Європи, але углиб Європи", - сказав міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

У понеділок Польща та Україна провели переговори щодо заборон, запроваджених країнами Центральної та Східної Європи, які прагнуть захистити своїх фермерів від впливу притоку дешевшого українського зерна.

"Вчора ми розмовляли, були довгі переговори. Сьогодні ми продовжуємо переговори... Це типово технічні переговори, щоб знайти рішення та пустити цей транзит до Європи", - додав він.

Чорноморські порти були заблоковані після вторгнення Росії в Україну, а велика кількість українського зерна застрягла у Центральній Європі через проблеми у логістиці.

Нагадаємо, уряд Польщі заборонив ввезення зерна та іншого продовольства з України. Після цього Угорщина також запровадила аналогічні обмеження.

Словаччина також призупинить імпорт зерна та інших продуктів з України, а Болгарія думає про заборону.

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