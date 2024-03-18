Польща та Німеччина на фоні війни в Україні утворять бронетанкову коаліцію

За його словами, Польща та Німеччина беруть на себе відповідальність за сили швидкого реагування в Європі.

"З липня наші бойові групи, 2 500 польських солдатів і 2 500 німецьких солдатів, будуть перебувати в стані готовності до швидкого реагування. Це сили, які виконують завдання стратегічного компаса", - сказав Косіняк-Камиш.

Зокрема, вже 26 березня у Варшаві Польща та Німеччина активізують коаліцію бронетанкових засобів для підтримки України.

"Більше партнерів уже зареєструвалися. Це одна з найважливіших коаліцій", - розповів він.

Заяви Макрона щодо відправки військ в Україну

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні. Але, за його словами, консенсусу у цьому питанні немає.

Пізніше французький лідер уточнив, що його країна може перекинути своїх військових в Україну, якщо Росія знову почне наступати на Київ чи Одесу.

Ряд країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.

Додамо, що 14 березня Макрон знову зробив заяву про війська Франції в Україні. Він наголосив, що такий варіант не виключають.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.