Польща та країни Балтії почали боротися з поставками автомобілів до Росії, - ЗМІ

Польща і країни Балтії почали боротися з поставками в Росію автомобілів в обхід санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Зазначається, що Польща і країни Балтії перестали вільно пропускати до Євразійського союзу автомобілі дорожчі за 50 000 євро або з двигуном понад 1,9 літра.

Поставки таких машин заборонені санкціями, і тепер для їх вивезення потрібен письмовий дозвіл виробника.

Також польські митники не дозволяють ввезення дорогих автомобілів і автомобілів з двигуном від 2 літрів до Білорусі і транзитом через неї в інші країни Євразійського економічного союзу, такі як Вірменія, Киргизстан і Казахстан.

"Польські митники тепер вимагають документ від виробника з дозволом вивезти автомобіль з Євросоюзу і підтвердженням, що кінцевий одержувач автомобіля перебуває за межами Росії, і що вивезення автомобіля не буде порушувати санкції", - йдеться в матеріалі.

Що з поставками автомобілів зі США

Видання поспілкувалося з митним брокером і той повідомив, що це почалося ввечері в п'ятницю

"Судячи з усього, таку саму заборону запровадила Литва - у нас уже зависло на кордоні з Білоруссю три автомобілі, і це дуже боляче, тому що до Клайпеди приїжджають автомобілі, куплені на аукціонах США", - сказав брокер.

Він уточнив, що автомобілі потрапляли в Росію в обхід санкцій через країни з Митного союзу. Однак поки що немає ясності щодо автомобілів зі США, можливо їх пропускатимуть далі.

Видання додає, що нове обмеження ускладнить імпорт європейських машин у Росію. Їх доведеться поставляти складнішим обхідним шляхом, що знову підвищить їхню ціну.

Як автомобілі потрапляють до Росії

Нещодавно Sky News писало, що Росія знаходить способи обійти санкції проти України, для ввезення елітних британських автомобілів. У цьому їй допомагають країни колишнього СРСР.

А в грудні ЗМІ опублікували розслідування, що після початку повномасштабної російської агресії через Білорусь до РФ ввозили люксові автомобілі, експорт яких заборонено через санкції західних компаній.