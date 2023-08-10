Польща про суперечку з Україною: найгарячіший етап - вже в минулому

До суперечок необхідно підходити спокійно, а також працювати в напрямку їх розв'язання для покращення відносин між країнами. Конфлікт між Польщею та Україною вже в минулому.

Про це розповів голова канцелярії президента Польщі Павел Шрот, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Польське Радіо ".

Як відзначив Шрот, він отримав особисте запрошення від української сторони на переговори в Саудівській Аравії, що свідчить про покращення відносин.

"Думаю, це не єдина розбіжність між нами, і в майбутньому вони, звісно, будуть з’являтись. До цього потрібно підходити спокійно, працювати в напрямку їх розв’язання, щоб відносини між нашими країнами були добрими і ставали кращими", - додав голова Канцелярії президента Польщі Павел Шрот.

Що передувало

Нещодавно міністр канцелярії президента Польщі та керівник Бюро з міжнародної політики Марцін Пшидач заявив, що Україні варто почати цінувати ту підтримку, яку їй надала його держава.

Через деякий час заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга назвав заяву маніпуляцією, а Міністерство закордонних справ, зі свого боку, викликало посла Польщі Бартоша Ціхоцького. Варшава відповіла аналогічним кроком.

Більш детально про дипломатичний скандал між країнами можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Як пише видання, ще одним приводом до суперечки між країнами стало питання ембарґо на українське зерно та заява Польщі про продовження заборони в односторонньому порядку.