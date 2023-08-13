Польща створює нову військову частину на кордоні з Білоруссю

У новій військовій частині перебуватимуть підрозділи розвідувального полку і сил тероборони.

За даними відомства, причиною розгортання військової частини є гібридні атаки з боку Росії та Білорусі.

"Сьогодні ми всі бачимо, що відбувається за нашим східним кордоном. Путін намагається відновити імперію. Чи була Росія білою, чи червоною, чи стала вона путінською, Росія завжди однакова у своїх методах, у здійсненій агресії. Тому у відповідь на ці загрози ми посилюємо польську армію", - заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Нині армія Польщі налічує 175 тисяч осіб, тоді як у 2015-му їх було 95 тисяч осіб.

"Вагнерівці" в Білорусі

У червні "вагнерівці" здійснили провальну спробу державного перевороту в Росії. Після цього їм дозволили "переїхати" до Білорусі.

Влада Польщі висловила стурбованість у зв'язку з цим фактом і закликала НАТО посилити східний фланг. Також вони пригрозили закрити кордони з Білоруссю у разі провокацій найманців із ПВК "Вагнера".

При цьому Білорусь та Росія направили до Сувальського перевалу близько сотні бойовиків ПВК "Вагнера". Тим часом у Варшаві не виключають, що найманців можуть використати для провокацій.

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