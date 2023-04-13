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Польща сподівається на надання Україні гарантій безпеки на саміті НАТО, - прем'єр

Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польща вважає, що Україні необхідно надати гарантії безпеки на наступному саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За словами глави польського уряду, Україна вже довела, що належить до вільного світу та хоче захищати західні цінності: свободу, суверенітет, солідарність. Тому вона має отримати шлях до вступу в НАТО з урахуванням гарантій безпеки.

"Вільнюський саміт НАТО - найкраще місце для цього. Я сподіваюся, що це станеться, хоча це буде непросто", - уточнив Моравецький.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна розраховує підписати документ про гарантії безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі.

Також ми писали, що, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, реалізувати довгострокові гарантії безпеки для України можливо після завершення війни.

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НАТОПольщаГарантії безпеки