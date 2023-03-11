Польща скасувала спрощені правила перевезення домашніх тварин для українців

У Польщі скасували спрощені умови для некомерційного переміщення домашніх тварин з території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.
Як повідомляється, відповідно до офіційної інформації компетентного органу Республіки Польща, спрощені умови перевезення тварин скасовуються з 27 березня 2023 року.
Відтепер умови переміщення відповідатимуть загальним критеріям законодавства Європейського Союзу враховуючи особливості визначені Регламентом (ЄС) № 576/2013, серед яких:
Також зазначено, що тимчасово до окремого скасування, за умов наявності відповідного результату дослідження не вимагатиметься період очікування три місяці з моменту забору крові для проведення серологічного дослідження на визначення титру антитіл до сказу до дати некомерційного переміщення.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, які штрафи можна отримати в Польщі під час поїздки в потягу.
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