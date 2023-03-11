Польща скасувала спрощені правила перевезення домашніх тварин для українців

У Польщі скасували спрощені умови для некомерційного переміщення домашніх тварин з території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Також зазначено, що тимчасово до окремого скасування, за умов наявності відповідного результату дослідження не вимагатиметься період очікування три місяці з моменту забору крові для проведення серологічного дослідження на визначення титру антитіл до сказу до дати некомерційного переміщення.

Як повідомляється, відповідно до офіційної інформації компетентного органу Республіки Польща, спрощені умови перевезення тварин скасовуються з 27 березня 2023 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, які штрафи можна отримати в Польщі під час поїздки в потягу.

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