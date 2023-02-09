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Польща розширила можливості використання українських документів: що треба знати

Фото: Польща розширила можливості використання українських документів (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Польща розширила можливості використання українських документів, які дозволяють участь у дорожньому русі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Як повідомляється, це стало можливим після внесення Польщею змін до Закону "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави". Нові норми ухвалено 13 січня 2023 року.

Відповідно до цих змін, посвідчення водія, видане в Україні, вважається дійсним на території Польщі до 31 грудня 2023 р. навіть, якщо термін дії такого посвідчення вичерпався.

Окрім того, усі громадяни, які в’їхали на територію Польщі автомобілем на державних реєстраційних номерних знаках України та мають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане в нашій країні, можуть вільно пересуватись по території Республіки до 31 грудня 2023 року без виїзду на територію України.

Це положення стосується всіх громадян України, які легально перебувають на території Республіки Польща - зокрема й тих, які перебували на території країни до 24 лютого 2022 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українці можуть обміняти посвідчення водія у двох містах Польщі - у Варшаві та Гданську.

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ПольщаВодійське посвідчення