Польща розпочала надавати Україні 46-й пакет допомоги на 200 млн євро

Польща продовжить надавати матеріально-технічну підтримку Україні. Варшава вже почала передачу 46-го пакету допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша, якого цитує The Guardian.
Відповідну заяву він зробив на спільній пресконференції з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Косіняк-Камиш зазначив, що Польща продовжить логістично забезпечувати Україну, розпочавши надання 46-го пакету допомоги загальною вартістю до 200 млн євро.
Він також підкреслив важливість логістичного хабу в Жешуві та продовження роботи з українськими солдатами, з яких близько 28 тисяч пройшли підготовку в Польщі.
"Ми продовжуємо підтримувати Україну, як і з першого дня війни, це неймовірно важливо для нас", - заявив глава Міноборони Польщі.
За словами Косіняк-Камиша, повернення до переговорів між Україною та США "дає надію на справедливий мир", оскільки Польща є прихильником як "трансатлантичних відносин, так і збільшення європейських [оборонних] можливостей".
"Значна частина наших переговорів стосувалася співпраці наших ОПК, спільних інвестицій в Польщі та Україні. Я збираюся поїхати до Києва з економічною місією польського ОПК", - повідомив польський міністр.
З початку повномасштабного вторгнення Росії Польща залишалася одним із найголовніших союзників України, надаючи військову підтримку у вигляді артилерії, авіації, бойової техніки, боєприпасів та іншої допомоги.
Проте протягом останнього року українсько-польські відносини дещо "охололи". Основними причинами цього стали історичні суперечки, зокрема щодо Волинської трагедії, а також дискусії навколо постачання МіГ-29, які раніше обіцяли передати Україні.
Попри це, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у грудні 2024 року під час візиту до Львова оголосив про підготовку нового пакета допомоги. За його словами, він мав бути готовим уже в січні 2025 року.
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