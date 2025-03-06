Польща розпочала надавати Україні 46-й пакет допомоги на 200 млн євро

Відповідну заяву він зробив на спільній пресконференції з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Косіняк-Камиш зазначив, що Польща продовжить логістично забезпечувати Україну, розпочавши надання 46-го пакету допомоги загальною вартістю до 200 млн євро.

Він також підкреслив важливість логістичного хабу в Жешуві та продовження роботи з українськими солдатами, з яких близько 28 тисяч пройшли підготовку в Польщі.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну, як і з першого дня війни, це неймовірно важливо для нас", - заявив глава Міноборони Польщі.

За словами Косіняк-Камиша, повернення до переговорів між Україною та США "дає надію на справедливий мир", оскільки Польща є прихильником як "трансатлантичних відносин, так і збільшення європейських [оборонних] можливостей".

"Значна частина наших переговорів стосувалася співпраці наших ОПК, спільних інвестицій в Польщі та Україні. Я збираюся поїхати до Києва з економічною місією польського ОПК", - повідомив польський міністр.