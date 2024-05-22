Польща розглядає можливість збивати російські ракети над Україною, - МЗС

У Польщі розглядають питання щодо можливого залучення систем ППО країни до збиття російських ракет поблизу кордонів та на території України.

"Це питання розглядається з юридичної та технічної точок зору, але жодних рішень в цій справі немає",- зазначив Вронський.

Він зауважив, що українська сторона вже зверталася до польської з такого роду ініціативою.

За словами Вронського, розмови з цього приводу в Польщі виникли після того, як російська ракета у березні цього року порушила повітряний простір країни, перебуваючи в ньому 39 секунд.

Він пояснив, що розмови ведуться навколо того, чи польські засоби ППО могли б збивати такі ракети ще над територією України і якими могли б бути юридичні наслідки такого кроку.

Водночас речник МЗС Польщі підкреслив, що не йдеться про фізичне перенесення елементів польської системи ППО в Україну.