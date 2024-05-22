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Польща розглядає можливість збивати російські ракети над Україною, - МЗС

Фото: Польща розглядає питання щодо збиття російських ракет (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Польща розглядає питання щодо збиття російських ракет над Україною, але рішень наразі немає.

Про це заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

У Польщі розглядають питання щодо можливого залучення систем ППО країни до збиття російських ракет поблизу кордонів та на території України.

"Це питання розглядається з юридичної та технічної точок зору, але жодних рішень в цій справі немає",- зазначив Вронський.

Він зауважив, що українська сторона вже зверталася до польської з такого роду ініціативою.

За словами Вронського, розмови з цього приводу в Польщі виникли після того, як російська ракета у березні цього року порушила повітряний простір країни, перебуваючи в ньому 39 секунд.

Він пояснив, що розмови ведуться навколо того, чи польські засоби ППО могли б збивати такі ракети ще над територією України і якими могли б бути юридичні наслідки такого кроку.

Водночас речник МЗС Польщі підкреслив, що не йдеться про фізичне перенесення елементів польської системи ППО в Україну.

Нагадаємо, ми повідомляли, що під час російських ракетних атак по Україні над Польщею вже неодноразово було зафіксовано винищувачі F-16.

Польща щоразу приводить в бойову активність системи протиповітряної оборони, проте досі жодного разу не було збито навіть ті ракети, які порушували її повітряний простір.

Детальніше по те, чому Польща не використовує ППО, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що нещодавно президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та заявив, що Україна хоче спільно з Польщею протидіяти російській загрозі.

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