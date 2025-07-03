Польща розчарована: у Варшаві відреагували на паузу США в постачанні зброї Україні

Владислав Косіняк-Камиш висловив занепокоєння через рішення США призупинити постачання Україні боєприпасів і ракет.

Високопосадовець наголосив, що для Польщі це не є доброю новиною, адже Україна зараз захищається від російської агресії, і її підтримка є надзвичайно важливою, щоб вона змогла вистояти. Він також відзначив, що європейські країни роблять зусилля для посилення допомоги Україні.

"Я шкодую, що американці приймають таке рішення. Я б хотів, щоб усе відбувалося навпаки", - заявив польський міністр.

Косіняк-Камиш підкреслив, що Росія не демонструє готовності до мирних переговорів, не хоче укладати перемир’я і припиняти вогонь. Саме тому, за його словами, підтримка України має залишатися пріоритетом для Польщі та всієї Європи.

"Тим більше потрібно й надалі з усією рішучістю підтримувати Україну, що є в інтересах і Польщі, і Європи", - додав він.

До речі, раніше експерт Майкл Пайфер заявляв, що пауза у постачанні зброї для України свідчить про слабкість позиції США у цьому питанні.