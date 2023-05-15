Польща продовжить роботу над вилученням будівель у посольства Росії, - прем'єр

Польща планує й надалі повертати будинки посольства Росії на території країни під свій контроль.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dziennik.pl , про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Прем'єр відповів, чи може Польща відкликати з Росії свого посла.

"Дуже легко відкликати посла. І тоді росіяни відкликають нашого посла. І в такій ситуації рівень взаємної передачі інформації в обидві сторони стає ще складнішим", - зазначив Моравецький.

Він нагадав, що посли різних країн-членів НАТО та Євросоюзу продовжують перебувати у Росії.

"Ми, звісно, знизили рівень цих дипломатичних відносин, ми сповнені обурення російською агресією в Україні і висловлюємо це своїми діями", - додав глава польського уряду.

Він нагадав, що нещодавно одну з будівель російського посольства у Варшаві повернули під контроль держави.

"І ми працюватимемо далі", - додав він.

Варто зауважити, що Польща кілька тижнів тому повернула під свій контроль школу при посольстві РФ, де навчали російських дипломатів.