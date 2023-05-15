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Польша продолжит работу над изъятием зданий у посольства России, - премьер

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Варшава, Понедельник 15 мая 2023 23:10
Польша продолжит работу над изъятием зданий у посольства России, - премьер Фото: Матеуш Моравецкий, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша планирует и дальше возвращать здания посольства России на территории страны под свой контроль.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dziennik.pl, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Премьер ответил, может ли Польша отозвать из России своего посла.

"Очень легко отозвать посла. И тогда россияне отзывают нашего посла. И в такой ситуации уровень взаимной передачи информации в обе стороны становится еще более сложным", - отметил Моравецкий.

Он напомнил, что послы различных стран-членов НАТО и Евросоюза продолжают находиться в России.

"Мы, конечно, понизили уровень этих дипломатических отношений, мы полны возмущения российской агрессией в Украине и выражаем это своими действиями", - добавил глава польского правительства.

Он напомнил, что недавно одно из зданий российского посольства в Варшаве возвратили под контроль государства.

"И мы будем работать дальше", - добавил он.

Стоит заметить, что Польша несколько недель назад вернула под свой контроль школу при посольстве РФ, где учили российских дипломатов.

Напомним, ранее стало известно, что польская прокуратура изъяла почти 1,2 миллиона долларов, которые находились на банковских счетах российского посольства и торгового представительства.

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