Польща припинила пошуки російського дрона, який міг залетіти під час атаки на Україну 26 серпня

За даними видання, польські військові завершили пошуки безпілотника, який пролетів над частиною Люблінського воєводства з боку України. Зазначається, що поляки жодних слідів не ідентифікованого літаючого об'єкта не знайдено.

"Обстеження території було завершено в середу ввечері. Жодного об'єкта не було знайдено. Найближчим часом ми зробимо заяву", - розповіла заступниця речниці Оперативного командування Збройних сил Польщі майор Ева Злотницька.

Під час пошуків дрона по військові прочісували територію поблизу Томашова Любельського та Замостя щодня протягом 10 днів. Територію також обшукували за допомогою військових гелікоптерів. Підтримку солдатам надавали мисливці з Польського мисливського товариства.

Що передувало

Під час масованої російської атаки проти України 26 серпня оперативний командувач збройних сил Польщі заявив про "проникнення об'єкта на територію Польщі". Об'єкт перетнув польський кордон о 06:43 за польським часом біля міста Червоногород. РФ вже не раз запускала по тому райони дрони через те, що там розташована одна з українських електростанцій.

За попередніми даними, дрон перебував у польському повітряному просторі 33 хвилини, після чого зник з радарів. На думку військових, він міг полетіти далі або розвернутися назад, але радарні системи не змогли цього зафіксувати.