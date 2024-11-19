Польща пригрозила Росії закриттям всіх консульств в країні

Польща закриє всі консульства Російської Федерації (РФ) на території країни, якщо країна-окупант продовжить скоювати диверсії у Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Я закрив консульство в Познані. Якщо вони не зупиняться (вчиняти диверсії у Європі, - ред.), ми закриємо решту", - заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час пресконференції.
Дипломатичні відносини між Польщею та Росією зазнали значного погіршення після початку масштабної російської агресії проти України у 2022 році. Польща стала одним із провідних союзників України, забезпечуючи її військовою, гуманітарною та політичною підтримкою. Це, поряд із іншими подіями, посилило напруженість у відносинах між Варшавою та Москвою.
У травні 2022 року Польща вислала кількох російських дипломатів, звинувативши їх у шпигунській діяльності. Крім того, було розірвано значну кількість економічних і енергетичних угод із Росією.
Польща активно підтримує посилення санкційного тиску на Кремль та закликає до консолідованої реакції міжнародної спільноти. Водночас країна відкрито приймає українських біженців і всіляко сприяє підтримці Києва в боротьбі проти агресора.
В жовтні у Польщі 51-річний громадянин України зізнався у тому, що "російські служби наказали йому підпалити Вроцлав".
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