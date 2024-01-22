Польща приєдналася до декларації G7 щодо гарантій для України, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час свого візиту до Києва 22 січня заявив, що його країна приєдналася до Вільнюської декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис канцелярії польського прем’єра у Twitter.
"Польща приєдналася до декларації G7, метою якої є мобілізувати демократичні країни на підтримку України", - сказано у повідомлення.
Нагадаємо, Туск прибув сьогодні з візитом до Києва. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Детально про його візит можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, ще на початку липня минулого року країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 країн.
Також низка держав розпочала переговори з Україною про гарантії безпеки на двосторонній основі. Зокрема, переговори з Німеччиною стартували 17 листопада 2023-го.
Також повідомлялося, що 20 грудня пройшов другий раунд переговорів щодо гарантій безпеки між Україною та Британією.
12 січня прем'єр Британії Ріші Сунак під час свого візиту до Києва підписав з президентом України Володимиром Зеленським угоду про гарантії безпеки. Таким чином, Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з Україною.
Угода передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки.
Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.