Польща придбає у Швеції три підводні човни на тлі загрози Росії

Замовлення підводних човнів відбулося на тлі посилення напруги в регіоні Балтії та зростання російської загрози. Програма з посилення підводної компоненти ВМС країни отримала назву "Орка" ("Косатка").

"Швеція представила найкращу пропозицію з точки зору всіх критеріїв, термінів постачання та операційних можливостей, особливо в Балтійському морі", - прокоментував замовлення міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на пресконференції.

Угода оцінюється приблизно у 10 мільярдів злотих (2,73 мільярда доларів). При цьому Швеція також зобов'язалася купити в Польщі озброєння, а окрім цього, надасть тренувальний підводний човен для ВМС країни.

Тип підводного човна, який передадуть Польщі - А26 "Блекінге", один з найновіших типів кораблів, розроблених шведами. Перші постачання ПЧ почнуться у 2030 році за умови, що контракт буде укладено у першому кварталі 2026 року.

"Ця угода створює спільну систему підводних операцій у Балтійському морі та зміцнює оперативну сумісність між шведським та польським флотами", - прокоментував угоду шведський міністр оборони Пол Йонсон.