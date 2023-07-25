Польща позбавила двох російських олігархів повноважень керувати заводом будматеріалів

Він зазначив, що ці підприємства раніше було внесено до національного санкційного списку МВС Польщі. Це означає заморозку їхньої діяльності в країні.

"Ми - перша країна в Європі, яка ввела механізм тимчасового примусового управління. Сьогодні я ухвалив ще одне рішення про його застосування", - вказав Буда.

Він додав, що країна розблокує можливість діяльності цих фірм, забезпечить умови для ведення бізнесу, тим самим зберігши робочі місця.

Що відомо про ці підприємства

Boerner Insulation - виробник будівельних ізоляційних матеріалів, переважно мінеральної вати. На підприємстві працює близько 200 осіб.

Своєю чергою Boerner Service займається продажем будівельних ізоляційних матеріалів. У варшавському представництві цієї компанії працює близько 50 осіб.

Раніше Польща вже вводила тимчасову адміністрацію на інше підприємство

Польща призначила тимчасового керуючого активами російського олігарха В'ячеслава Кантора. Він володіє акціями в держкомпанії Azoty. Це польське підприємство хімічної промисловості, розміщене в міському районі Тарнова Мосциці.

Нині це найбільший хімічний холдинг Польщі, а також провідна компанія з виробництва хімічних речовин у Європі, де концерн є другим за величиною виробником мінеральних добрив і меламіну, третім за величиною виробником комплексних мінеральних добрив та п'ятим за величиною виробником пластифікаторів і поліаміду 6.

Grupa Azoty також присутня в секторі будівельних пластиків і оксо-спиртів.