Польща не повинна виключати відправлення військ до України, - Сікорський

Введення військ в Україну

У лютому цього року президент Франції Еммануель Макрон запропонував відправити іноземні війська в Україну. Після чого низка країн розкритикували ініціативу французького лідера, заявивши про можливу ескалацію з Росією.

При цьому частина країн ЄС заявили, що готові розглянути таку можливість.

Водночас у Франції пояснили, що йшлося про введення військових для навчання українських військовослужбовців на місцях.

Днями німецьке видання Der Spiegel повідомило, що країни Балтії та Польща не виключають введення своїх військ в Україну, якщо Росія досягне успіху на полі бою.

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