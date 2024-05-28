Польща не повинна виключати відправлення військ до України, - Сікорський

Уряд Польщі не повинен виключати відправку військ в Україну.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Однак міністр не уточнив, яку роль відіграватимуть польські війська.
На запитання, чи готова Польща відправити війська в Україну, Сікорський відповів: "Ми не повинні виключати цього. Ми повинні залишити Путіну гадати про наші наміри".
Сам Сікорський раніше заявляв, що присутність військ НАТО в Україні "не немислима".
У лютому цього року президент Франції Еммануель Макрон запропонував відправити іноземні війська в Україну. Після чого низка країн розкритикували ініціативу французького лідера, заявивши про можливу ескалацію з Росією.
При цьому частина країн ЄС заявили, що готові розглянути таку можливість.
Водночас у Франції пояснили, що йшлося про введення військових для навчання українських військовослужбовців на місцях.
Днями німецьке видання Der Spiegel повідомило, що країни Балтії та Польща не виключають введення своїх військ в Україну, якщо Росія досягне успіху на полі бою.
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