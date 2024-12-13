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Польща посилює правила працевлаштування для іноземців з 2025 року

Фото: працевлаштування іноземців у Польщі (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

З 2025 року іноземці у Польщі зможуть працювати лише на підставі трудового договору. Виняток зроблять для спортсменів, артистів та тренерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на InPoland.

Польща: Нові правила працевлаштування іноземців з 2025 року

З 1 січня 2025 року основною формою працевлаштування іноземців у Польщі стане трудовий договір (umowa o pracę). Це передбачено проектом закону, розробленим польським урядом.

Відповідно до нових правил, іноземці зможуть отримати дозвіл на роботу лише за умови виконання трудових відносин, що виключає можливість працевлаштування на основі цивільно-правових договорів, таких як договір доручення (umowa zlecenie).

Форми трудових відносин

Планується, що іноземці зможуть працювати на підставі:

  • трудового договору,
  • призначення на посаду,
  • обрання,
  • кооперативного трудового договору.

Однак договір доручення, популярний серед роботодавців для гнучких умов роботи, більше не буде застосовуватись для іноземців.

Сфери з виключеннями

Попри загальні обмеження, у проекті закону передбачено винятки для деяких професій. Зокрема, працівники у сферах спорту, мистецтва та культури зможуть укладати договори у більш гнучких формах, що дозволить зберегти специфіку їхньої діяльності.

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Польща