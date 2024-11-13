У Польщі введуть нові вимоги для іноземців: про що мова

У Польщі запровадять нові вимоги для отримання іноземцями дозволу на роботу та проживання. Однією з вимог буде "тест на громадянство".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland.

Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики введе нові вимоги для іноземців. Це, зокрема, перешкоджатиме отриманню іммігрантами дозволу на роботу та проживання.

Працевлаштування іноземців

Іноземці будуть зобов’язані працювати на основі трудового договору. Проте певні категорії громадян інших країн зможуть працювати за цивільно-правовими договорами. Це стосується працівників сільського господарства, студентів, нянь або доглядальниць. А також іммігрантів, які мають дозвіл на проживання в Польщі чи офіційно перебувають у шлюбі з громадянами країни.

Водночас уряд планує скасувати проведення аналізу ринку праці. Він передбачає працевлаштування іноземця, тільки у випадку відсутності кандидатів на вакансії серед польських працівників. Скасування цієї вимоги спростить процедуру працевлаштування іммігрантів.

Проживання в Польщі

До того ж, міністерство ухвалило нову міграційну стратегію Польщі на 2025–2030 роки. Її положення передбачають додаткові вимоги до іноземців, які хочуть отримати дозвіл на проживання. Зокрема, "тест на громадянство". В уряді стверджують, що він дозволить оцінити рівень знання іммігрантом польської культури, соціальних норм і мови.