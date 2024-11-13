ua en ru
Ср, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі введуть нові вимоги для іноземців: про що мова

Середа 13 листопада 2024 15:39
UA EN RU
У Польщі введуть нові вимоги для іноземців: про що мова Фото: У Польщі запровадять нові вимоги для іноземців (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

У Польщі запровадять нові вимоги для отримання іноземцями дозволу на роботу та проживання. Однією з вимог буде "тест на громадянство".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland.

Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики введе нові вимоги для іноземців. Це, зокрема, перешкоджатиме отриманню іммігрантами дозволу на роботу та проживання.

Працевлаштування іноземців

Іноземці будуть зобов’язані працювати на основі трудового договору. Проте певні категорії громадян інших країн зможуть працювати за цивільно-правовими договорами. Це стосується працівників сільського господарства, студентів, нянь або доглядальниць. А також іммігрантів, які мають дозвіл на проживання в Польщі чи офіційно перебувають у шлюбі з громадянами країни.

Водночас уряд планує скасувати проведення аналізу ринку праці. Він передбачає працевлаштування іноземця, тільки у випадку відсутності кандидатів на вакансії серед польських працівників. Скасування цієї вимоги спростить процедуру працевлаштування іммігрантів.

Проживання в Польщі

До того ж, міністерство ухвалило нову міграційну стратегію Польщі на 2025–2030 роки. Її положення передбачають додаткові вимоги до іноземців, які хочуть отримати дозвіл на проживання. Зокрема, "тест на громадянство". В уряді стверджують, що він дозволить оцінити рівень знання іммігрантом польської культури, соціальних норм і мови.

Раніше ми писали про те, що влітку польський уряд змінив умови допомоги українським біженцям, у рамках яких спростили процес легалізації. З 2025 року наші громадяни, які мають Pesel UKR, зможуть отримати карти побуту CUKR.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща
NEWS
В очікуванні штурму РФ. Чи є загроза для Запоріжжя: експерт розкрив намір ворога
В очікуванні штурму РФ. Чи є загроза для Запоріжжя: експерт розкрив намір ворога
DAILY
Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа