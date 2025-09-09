Польща посилює контроль за виплатами "800+": хто із українців залишиться без допомоги

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кєрвінський зазначив, що закон охоплює програми "800+", "Добрий старт" та "Активні батьки". Отримання допомоги буде залежати від працевлаштування батьків і сплати внесків до ZUS. Виняток зроблено для сімей, які виховують дітей з інвалідністю за наявності відповідної довідки від польських установ.

За словами Кєрвінського, документ став відповіддю уряду на вето президента Кароля Навроцького щодо тимчасового захисту українців. Він передбачає комплексне регулювання соцвиплат для всіх іноземців у Польщі незалежно від національності та посилює контроль за їхнім отриманням.

Міністр підкреслив, що нові правила стимулюватимуть легальну зайнятість іноземців у країні та систематизують соціальну підтримку.