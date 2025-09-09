Польща посилює контроль за виплатами "800+": хто із українців залишиться без допомоги
Рада Міністрів Польщі схвалила законопроєкт, який регулює виплати соціальної допомоги для громадян України та інших іноземців, що легально перебувають у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
Міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кєрвінський зазначив, що закон охоплює програми "800+", "Добрий старт" та "Активні батьки". Отримання допомоги буде залежати від працевлаштування батьків і сплати внесків до ZUS. Виняток зроблено для сімей, які виховують дітей з інвалідністю за наявності відповідної довідки від польських установ.
За словами Кєрвінського, документ став відповіддю уряду на вето президента Кароля Навроцького щодо тимчасового захисту українців. Він передбачає комплексне регулювання соцвиплат для всіх іноземців у Польщі незалежно від національності та посилює контроль за їхнім отриманням.
Міністр підкреслив, що нові правила стимулюватимуть легальну зайнятість іноземців у країні та систематизують соціальну підтримку.
Раніше РБК-Україна писало, що у Польщі з 1 лютого 2026 року запрацює нова електронна система виплат для українських біженців. Для отримання допомоги потрібно буде повторно подавати заявки з інформацією про навчання дітей і професійний статус. Мета змін - підвищити точність і своєчасність виплат, очікується, що спочатку кількість бенефіціарів скоротиться приблизно на 10%.
Також ми розповідали, що у Польщі підготували законопроект, який обмежує перелік медичних послуг для незастрахованих українців. З 11 видів послуг, включно зі стоматологією та реабілітацією, вони зможуть користуватися лише частково. Винятки зроблять для дітей, застрахованих осіб і поранених під час війни. Очікується, що зміни заощадять державі близько 30 млн злотих.