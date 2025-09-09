Польша усиливает контроль за выплатами "800+": кто из украинцев останется без помощи

Совет Министров Польши одобрил законопроект, регулирующий выплаты социальной помощи для граждан Украины и других иностранцев, легально находящихся в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

Министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский отметил, что закон охватывает программы "800+", "Добрый старт" и "Активные родители". Получение помощи будет зависеть от трудоустройства родителей и уплаты взносов в ZUS. Исключение сделано для семей, воспитывающих детей с инвалидностью при наличии соответствующей справки от польских учреждений.

По словам Кервинского, документ стал ответом правительства на вето президента Кароля Навроцкого относительно временной защиты украинцев. Он предусматривает комплексное регулирование соцвыплат для всех иностранцев в Польше независимо от национальности и усиливает контроль за их получением.

Министр подчеркнул, что новые правила будут стимулировать легальную занятость иностранцев в стране и систематизируют социальную поддержку.