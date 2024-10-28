Польща посилить вимоги до міжнародних перевезень з 1 листопада: що зміниться

Польща запроваджує обов'язкову електронну реєстрацію для іноземних перевізників з 1 листопада. Це стосується також українських перевізників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську митницю.
Як пояснили у митниці, з 1 листопада перевізники будуть зобов’язані зареєструвати свої перевезення в системі електронного нагляду за транспортом до перетину польського кордону. Це треба буде зробити незалежно від типу вантажу, який перевозиться.
Тепер водій буде зобов'язаний постійно мати при собі реєстраційний номер RMPD з системи SENT або замінний документ.
Нововведення стосуються і компаній з країн, що не входять до ЄС, Швейцарії та Європейської асоціації вільної торгівлі. Вони також повинні забезпечити постійне передавання геолокаційних даних транспортного засобу.
Згідно з документом - вантажівка повинна мати локатор або зовнішню систему локалізації, а водій зобов'язаний вмикати локатор перед початком перевезення.
У випадку порушень передбачені штрафи і для водіїв, і для перевізників.
Для водіїв:
Для перевізників:
Раніше РБК-Україна писало про те, що на кількох пунктах перетину кордону з Польщею були черги.
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