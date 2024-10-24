Українців попередили про черги на кордоні з Польщею: в яких пунктах пропуску
На кількох пунктах перетину кордону з Польщею сьогодні, 24 жовтня утворились черги. Перед плануванням дороги варто врахувати дану інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
"Звертаємо увагу громадян, які перетинають кордон у пункті пропуску "Краківець", "Шегині" та "Грушів". Спостерігається певне накопичення транспортних засобів на виїзд з України", - повідомили прикордонники.
Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.
У Прикордонній службі попросили громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.
Виїзд з України
Зауважимо, що ще від 24 лютого 2022-го в Україні діє воєнний стан, у зв'язку з чим чоловіки з 18 до 60 років не можуть виїхати за межі України.
На цей час і військовий стан, і мобілізацію в Україні продовжено.
Водночас водії, які займаються міжнародними перевезеннями, або ж доставкою гуманітарної допомоги - можуть виїхати за кордон. Але для цього необхідно скористатись системою "Шлях".
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