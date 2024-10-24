Українців попередили про черги на кордоні з Польщею: в яких пунктах пропуску

На кількох пунктах перетину кордону з Польщею сьогодні, 24 жовтня утворились черги. Перед плануванням дороги варто врахувати дану інформацію.

У Прикордонній службі попросили громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

"Звертаємо увагу громадян, які перетинають кордон у пункті пропуску "Краківець", "Шегині" та "Грушів". Спостерігається певне накопичення транспортних засобів на виїзд з України", - повідомили прикордонники.

Виїзд з України

Зауважимо, що ще від 24 лютого 2022-го в Україні діє воєнний стан, у зв'язку з чим чоловіки з 18 до 60 років не можуть виїхати за межі України.

На цей час і військовий стан, і мобілізацію в Україні продовжено.

Водночас водії, які займаються міжнародними перевезеннями, або ж доставкою гуманітарної допомоги - можуть виїхати за кордон. Але для цього необхідно скористатись системою "Шлях".

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