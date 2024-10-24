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Українців попередили про черги на кордоні з Польщею: в яких пунктах пропуску

Україна, Четвер 24 жовтня 2024 22:48
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Українців попередили про черги на кордоні з Польщею: в яких пунктах пропуску Фото: черги на кордоні з Польщею (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На кількох пунктах перетину кордону з Польщею сьогодні, 24 жовтня утворились черги. Перед плануванням дороги варто врахувати дану інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

"Звертаємо увагу громадян, які перетинають кордон у пункті пропуску "Краківець", "Шегині" та "Грушів". Спостерігається певне накопичення транспортних засобів на виїзд з України", - повідомили прикордонники.

Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

У Прикордонній службі попросили громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Виїзд з України

Зауважимо, що ще від 24 лютого 2022-го в Україні діє воєнний стан, у зв'язку з чим чоловіки з 18 до 60 років не можуть виїхати за межі України.

На цей час і військовий стан, і мобілізацію в Україні продовжено.

Водночас водії, які займаються міжнародними перевезеннями, або ж доставкою гуманітарної допомоги - можуть виїхати за кордон. Але для цього необхідно скористатись системою "Шлях".

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