Польща пообіцяла арештувати Нетаньяху у разі приїзду на річницю звільнення "Аушвіца"

Ордер МКС на арешт Нетаньягу

Нагадаємо, що у листопаді цього року МКС висунув звинувачення у серії злочинів Нетаньягу та колишньому міністру оборони Йоаву Галланту.

Згідно з цим держави, які підписали Римський статут, за законом зобов’язані виконувати ордери на арешт МКС.

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